Булыкин: проблемы с транспортом могут повлиять на исход матча «Ростов» — «Локомотив»

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Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Локомотивом» может завершиться вничью.
Булыкин: проблемы с транспортом могут повлиять на исход матча «Ростов» — «Локомотив»
  • РИА Новости

«Для «Ростова» есть небольшое преимущество, так как они играют дома, но у «Локомотива» сильнее подбор футболистов. В гостях играть сложнее, и, учитывая то, как добирался столичный клуб, для них будет очень тяжёлая игра. Я думаю, этот матч вполне может завершиться вничью», — цитирует Булыкина ТАСС.

Напомним, что Росавиация временно приостановила работу аэропорта в Ростове-на-Дону, Краснодаре и некоторых других городах. В связи с этим железнодорожники были вынуждены добираться на игру на поезде.

Встреча состоится 10 апреля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:30 мск.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Ростов» (25) находится на 11-й строчке.

Ранее спортивный директор шведского «Хаммарбю» Йеспер Янссон прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Уиллота Сведберга в «Локомотив».

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