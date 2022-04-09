Директор «Хаммарбю» не считает переход Сведберга в «Локомотив» реальным

Спортивный директор шведского «Хаммарбю» Йеспер Янссон прокомментировал возможный трансфер полузащитника команды Уиллота Сведберга в российский «Локомотив».

«Не считаю, что трансфер Сведберга в «Локомотив» летом реален. В это невозможно поверить», — приводит слова Янссона «РБ Спорт».

Футболист является воспитанником «Хаммарбю». За клуб он провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Контракт полузащитника со шведским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за €6—7 млн.