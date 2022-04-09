Садыгов рассказал, кому посвятил гол в ворота ЦСКА
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«Конечно, было волнение, когда сказали, что буду играть с первых минут. Но в день матча меня поддержали ребята. Эмоции супер — всегда мечтал забить в матче Премьер-Лиги! Гол посвятил своей девушке и семье, которые были на матче», — цитирует Садыгова «Чемпионат».
Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
У «Химок» отличились Илья Садыгов (9-я минута), Александр Руденко (52-я и 86-я) и Бесард Сабович (80-я). В составе ЦСКА забили мяч Егор Ушаков (32-я) и Юсуф Языджи (44-я) с пенальти.
Таким образом, подопечные Сергея Юрана набрали 24 очка и остаются на 13-м месте в таблице РПЛ.
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