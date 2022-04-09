Семак — о безголевой серии Дзюбы: это вызывает вопросы только у журналистов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал безголевую серию нападающего Артёма Дзюбы.

«Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много, — это вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует, как он работает, как он тренируется», — цитирует Семака Sport24.

В последний раз Дзюба забивал в матче Кубка России против «КАМАЗа» 3 марта (6:0).

В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 23 матчах, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее голы Юри Алберто и Александра Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.