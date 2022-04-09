Семак — о безголевой серии Дзюбы: это вызывает вопросы только у журналистов
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- © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency
«Дзюба в абсолютно нормальной форме. То, что он не забивает много, — это вызывает вопросы у журналистов. Но меня больше волнует, как он работает, как он тренируется», — цитирует Семака Sport24.
В последний раз Дзюба забивал в матче Кубка России против «КАМАЗа» 3 марта (6:0).
В нынешнем сезоне РПЛ футболист принял участие в 23 матчах, в которых забил десять мячей и сделал пять результативных передач.
Ранее голы Юри Алберто и Александра Ерохина принесли «Зениту» победу над «Ахматом» в матче РПЛ.