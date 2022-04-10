Алберто поблагодарил Мостового за голевую передачу в матче с «Ахматом»

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Юри Алберто высказался о матче с грозненским «Ахматом» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Огромное спасибо Андрею Мостовому за его передачу. Пусть я не отблагодарил его так, как делал это раньше, но говорю ему огромное спасибо за то, что он стал одним из моих ассистентов», — цитирует Алберто пресс-служба «Зенита».

Он также отметил, что впервые забил гол за пределами Санкт-Петербурга, и добавил, что постарается помочь команде стать чемпионом России в четвёртый раз подряд.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Юри Алберто и Александр Ерохин.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице. Команда в своём активе имеет 52 очка. «Ахмат» находится на седьмой позиции с 32 очками.

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