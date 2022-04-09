«Динамо» победило в матче с «Нижним Новгородом» благодаря автоголу

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Столичное «Динамо» одержало победу над «Нижним Новгородом» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» победило в матче с «Нижним Новгородом» благодаря автоголу
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

Встреча прошла на стадионе нижегородского клуба 9 апреля.

Единственным голом за матч отличился защитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук, отправивший мяч в ворота своей команды на 87-й минуте.

Напомним, что московское «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ (49 очков). Подопечные Александра Кержакова находятся на девятом месте (27 очков).

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев оценил шансы «Динамо» на чемпионство в сезоне-2021/22 РПЛ.

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