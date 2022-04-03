«Он продолжает пахать»: Большунов победил в марафоне и завоевал четвёртое золото на ЧР по лыжным гонкам

Александр Большунов победил в марафоне на 50 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. В непростых погодных условиях он опередил финишировавшего вторым Андрея Ларькова на 21,4 секунды. Бронзовую медаль завоевал Андрей Мельниченко, убежавший во время последнего подъёма от Артёма Николаева. Трёхкратный олимпийский чемпион признался, что с удовольствием посоревновался бы ещё. По его словам, он продолжит активно тренироваться, несмотря на завершение сезона.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершился триумфальной победой Александра Большунова в марафоне на 50 км свободным стилем. Спортсмен, несмотря на концовку сезона, показывал хорошие результаты на протяжении всего турнира, особенно в дистанционных гонках. В скиатлоне он убежал на 20,6 секунды от Илья Семикова, занявшего второе место, а в разделке на 15 км классическим стилем 19,8 секунды выиграл у Ермила Вокуева. Поэтому полные трибуны зрителей в этот раз также ждали яркого выступления от двукратного обладателя «Большого Хрустального глобуса».

Впрочем, навязать борьбу трёхкратному олимпийскому чемпиону могли не только партнёры по сборной России, но и другие лыжники. Вокуев и Алексей Шемякин в этом сезоне представляли команду «Русская зима» в Ski Classics и принимали участие в гонках на куда более длинные дистанции.

Усложняли задачу для лидера национальной команды и погодные условия. Если в субботу, когда бежали девушки, светило солнце, то в воскресенье в Сыктывкаре шёл снег, дул сильный ветер и на трассе было откровенно некомфортно. Поэтому Большунов предпочёл сразу же не уходить в отрыв и первую половину дистанции держался в общей группе, чтобы сэкономить силы. Вместе с ним во главе пелотона расположились Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Артём Николаев. Именно эта четвёрка в итоге и разыграла медали в марафоне.

На второй половине дистанции Александр потихоньку начал взвинчивать темп, стремясь создать себе отрыв от преследователей. В погоню за ним в первую очередь бросился Ларьков.

«Когда Саня пошёл вперёд, мне самому для себя было интересно, смогу ли я с ним бороться или нет, учитывая моё состояние. После сбора в Италии, когда мы готовились к Олимпиаде, я чувствовал себя великолепно. А потом съездил домой, заболел и теперь только потихоньку восстанавливаюсь», — признался спортсмен после финиша.

Идти со скоростью трёхкратного олимпийского чемпиона Андрею не удалось, Большунов создал себе комфортный отрыв в 20 секунд, однако этот рывок за «королём лыж» позволил Ларькову закрепиться на второй позиции. Подходя к финишу, он имел ощутимое преимущество над Мельниченко и Николаевым, которым оставалось разыграть между собой бронзовую медаль.

За третье место развернулась бескомпромиссная борьба. Андрей и Артём шли вместе вплоть до последнего подъёма, на котором опыт представителя Красноярска побил молодость. Мельниченко достаточно легко ушёл от своего оппонента и спокойно финишировал перед полными трибунами, где товарищей уже ждал Большунов. Александра поздравляли с четвёртым золотом чемпионата России.

Подводя итоги соревнований, трёхкратный олимпийский чемпион признался, что не устал выступать.

«Готов и дальше бежать, вот только гонки закончились (улыбается). Сегодня были сложные погодные условия, поэтому скорости не были высокими. Никто не хотел впереди работать, поэтому только после половины дистанции я вышел вперёд и начал врабатываться. Лыжи хорошо работали, несмотря на сложные условия: снег сегодня сильный. Да и с заменой лыж всё правильно сделал, потому что на третьем круге уже не так хорошо работали лыжи. Вовремя поменял, и последние 20 километров лыжи ровно проехали», — приводит слова Большунова «Чемпионат».

Интересно, что даже после чемпионата России Александр не планирует отдыхать. «Сейчас наоборот надо покататься побольше, потренироваться, пока есть возможность», — добавил спортсмен.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, оценивая результаты своего воспитанника, отметил невероятную трудоспособность Большунова. Именно в этом, по мнению специалиста, залог его стабильных выступлений.

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«Он много тренируется, это позволяет ему поддерживать свое состояние. Если многие спортсмены уже или закончили сезон, или идут в лайтовом режиме, то он продолжает пахать. Буквально накануне 50 километров он провел две тренировки на лыжах. Он хочет как можно дольше удерживать свою высокую спортивную форму», — сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».

Глава ФЛГР Елена Вяльбе, в свою очередь, пошутила, что на чемпионате страны ей не надо так сильно переживать, поскольку на пьедестале почёта в любом случае окажется россиянин.

«Борьба была жёсткая, было видно, что ребята старались, многие хотели победить. Но Саша в очередной раз подтвердил, что он «король лыж». Саша очень трудолюбив и терпелив, может быть, даже чересчур. Нам повезло», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

А сразу после награждения победителей марафона настало время вновь чествовать Наталью Непряеву. Олимпийской чемпионке Пекина под овации зрителей вручили Большой Хрустальный глобус, завоёванный ею по итогам Кубка мира. Большунов получил призы за второе место в общем и дистанционном зачётах. Александра Терентьева поздравили с лучшим результатом в сезоне среди лыжников до 23 лет.