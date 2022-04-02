«Тяжело стало уже на разминке»: как Непряева выиграла марафон и завоевала пятое золото на ЧР по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла все личные гонки на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. В субботу лидер национальной сборной первенствовала в марафоне на 30 км свободным стилем, опередив на 2,1 и 3,6 секунды Елизавету Шалабоду и Марию Истомину соответственно. Обладательница «Большого хрустального глобуса» призналась, что гонка далась ей непросто, а на финише она оказалась хитрее соперницы.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре подходит к концу. В субботу, 2 апреля, в последней раз на старт вышли девушки: 68 спортсменок принимали участие в марафоне на 30 км свободным стилем.

Явной фавориткой соревнований в отсутствие Татьяны Сориной, Юлии Ступак, Вероники Степановой считалась Наталья Непряева. Олимпийская чемпионка завоевала на турнире четыре золотые медали, лишь в эстафете ограничившись бронзой, и, несмотря на конец сезона, демонстрировала великолепную физическую форму.

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Так что основная интрига заключалась скорее в том, кто займёт второе и третье места. Претенденток на медали было достаточно. В гонке принимала участие 25-летняя Мария Истомина, которая показала хороший результат в марафоне на Олимпиаде. Спортсменка в Пекине финишировала девятой, уступив из российских лыжниц только Татьяне Сориной, занявшей пятое место. Непряева, напомню, последний старт Игр завершить не смогла, сойдя с середины дистанции.

Вышла на старт марафона и ещё одна участница главного старта четырёхлетия — Анастасия Рыгалина. В Сыктывкаре она завоевала бронзу в скиатлоне. Неплохо смотрелись на турнире Светлана Заборская и Екатерина Смирнова.

Непряева стартовала с первой позиции и уверенно начала гонку. Однако в отличие от королевы лыж Терезы Йохауг, которая любит отрываться от преследовательниц в самом начале и дальше бежать в одиночестве, обладательница «Большого хрустального глобуса» предпочла другую тактику. Лидер сборной России периодически выходила вперёд, но в большинстве своём пропускала лидировать в гонке конкуренток. На первой позиции по ходу марафона побывали Истомина, Заброская и Анастасия Кулешова. Наталья же шла второй-третьей и, таким образом, полностью контролировала ситуацию на лыжне, не позволяя никому даже попытаться сделать разрыв.

Половину дистанции девушки держались одной большой группой. Первые попытки убежать появились после отсечки в 15 км. Истомина, Кулешова, Ольга Жолудева и Непряева немного взвинтили темп, но преследовательницы тут же их догнали.

Тем не менее, число лидеров постепенно начало сокращаться. К отметке 22,3 километра за медали боролось уже 12 спортсменок. Однако развязка наступила только на последнем круге, когда образовалась пятёрка лыжниц, всё-таки ушедших от преследовательниц. В неё вошли Истомина, Непряева, Кулешова, Елизавета Шалабода и Евгения Крупицкая.

В таком составе девушки продержались до подъёма перед финишной прямой, на котором наконец-то включилась в работу Наталья. Олимпийская чемпионка без особых проблем, резкими сильными движениями, взобралась на гору и убежала от остальных лыжниц.

Впрочем, сомнений в её победе не возникало и раньше: было видно, что Непряева бережёт силы для последнего рывка. Остальные места также распределились до выхода на стадион. Второе место заняла Шалабода, представляющая Москву и Приморский край. Истомина стала третьей.

Как призналась Наталья после финиша, лёгкость в движениях во время гонки была лишь видимой, на самом деле марафон дался ей непросто.

«Самая тяжёлая гонка за весь чемпионат. Тяжело стало уже на разминке. С самого начала было непросто: казалось, что сил совсем не осталось. Были моменты, когда приходилось терпеть за спиной Маши Истоминой. Она очень высокий уровень сегодня показала и на сто процентов выглядела сильнее всех. Просто я оказалась немного хитрее (улыбается). Маша сегодня тащила всю гонку и выглядела очень сильно. Я ждала последнего подъёма. Просто старалась всю гонку, чего скрывать, отсидеться за спинами и ждала возможности сделать финальный рывок», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

После старта глава ФЛГР Елена Вяльбе подвела итоги женского сезона. По её мнению, после ухода Терезы Йохауг Непряева может стать мировым лидером. У неё, в частности, есть одно преимущество над норвежкой: россиянка хорошо выступает как в спринте, так и в дистанционных гонках.

«Я, конечно, верю, что сейчас она будет лидером. Наташке быть лидером проще, потому что она бегает и спринты, которые не бегала Йохауг. Да, Тереза — величайшая, уникальная лыжница. Хотелось бы хоть краем глаза её данные по тестированию увидеть, потому что у неё, я думаю, какое-то суперсердце. Понятно, что она функциональная девчонка. Возвращаясь к Наталье, ей не будут давать спуску, потому что все видели, какие сейчас шведки. Ну и у нас есть девчонки, которые её будут всё равно «кусать». Если лежать на диване, у неё ничего не получится», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре завершится в воскресенье марафоном на 50 километров свободным стилем у мужчин.