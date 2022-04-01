Большунов поделился эмоциями от выступления в эстафете на ЧР

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов поделился эмоциями от выступления в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре с 26 марта по 3 апреля.
Большунов поделился эмоциями от выступления в эстафете на ЧР
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Сегодня неплохо получилось. Хорошие лыжи, нормальное самочувствие и неплохой результат. Я технично поработал эти 10 км, проработался, вышел на хороший пульс — эта гонка точно идёт в актив», — цитирует Большунова «Чемпионат».

По его словам, никакой тактики не было, и он работал на максимум с самого старта.

Напомним, что 25-летний лыжник уже победил в скиатлоне, выиграл серебро в классическом спринте и золото в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Ранее Большунов высказался о том, что на ЧР по лыжным гонкам необходимо держать себя в форме и полностью выкладываться.

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