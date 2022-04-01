Большунов поделился эмоциями от выступления в эстафете на ЧР
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«Сегодня неплохо получилось. Хорошие лыжи, нормальное самочувствие и неплохой результат. Я технично поработал эти 10 км, проработался, вышел на хороший пульс — эта гонка точно идёт в актив», — цитирует Большунова «Чемпионат».
По его словам, никакой тактики не было, и он работал на максимум с самого старта.
Напомним, что 25-летний лыжник уже победил в скиатлоне, выиграл серебро в классическом спринте и золото в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.
Ранее Большунов высказался о том, что на ЧР по лыжным гонкам необходимо держать себя в форме и полностью выкладываться.