Большунов: нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира на ЧР

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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о том, что на чемпионате России по лыжным гонкам необходимо держать себя в форме и полностью выкладываться.
Большунов: нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира на ЧР
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Я всегда хочу, чтобы каждый выкладывался на полную. Нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира, спокойно кататься нет смысла», — цитирует Большунова РИА Новости.

По его словам, чемпионат России является хорошей интервальной тренировкой с высоким темпом и на ней надо работать наравне с международными стартами.

«Хотелось бы видеть больше болельщиков. Спасибо им за поддержку! Это очень важно, потому что в последние годы не было такого количества зрителей на Кубках мира и чемпионатах России», — добавил Большунов.

Напомним, что чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Сыктывкаре. Большунов уже победил в скиатлоне, выиграл серебро в классическом спринте и золото в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Ранее Большунов и Александр Терентьев стали победителями соревнований в командном спринте классическим стилем на ЧР.

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