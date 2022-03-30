Большунов и Терентьев завоевали золотые медали в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам

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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали победителями соревнований в командном спринте классическим стилем на чемпионате страны в Сыктывкаре.
Большунов и Терентьев завоевали золотые медали в командном спринте на ЧР по лыжным гонкам
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Они в финале победили с результатом 18 минут 2 секунды.

Второе место заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев с отставанием в шесть секунд, а тройку лучших замкнули Андрей Феллер и Владимир Фролов (+10,9).

Для Большунова это уже третья золотая медаль на нынешнем первенстве страны. До этого он победил в скиатлоне, а также выиграл серебро в классическом спринте. Терентьев же завоевал второе золото, до этого он выиграл индивидуальный спринт.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева и Светлана Николаева выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам.

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