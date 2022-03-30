Непряева и Николаева выиграли командный спринт на ЧР по лыжным гонкам

Российские лыжницы Наталья Непряева и Светлана Николаева одержали победу в командном спринте классическим стилем на чемпионате страны в Сыктывкаре.

Спортсменки финишировали с результатом 21 минута 12,6 секунды.

Второе место заняли Екатерина Смирнова и Наталья Мекрюкова (+2,7), а третьими стали Евгения Рудометова и Ольга Кучерук (+4,0)

Для Непряевой это уже четвёртая золотая медаль на текущем первенстве России.

Напомним, что в этом сезоне Наталья стала олимпийской чемпионкой в эстафете, а также завоевала серебро и бронзу на ОИ-2022 в скиатлоне и командном спринте. Кроме того, она выиграла многодневку «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира.

Ранее сообщалось, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал второе золото на чемпионате России в Сыктывкаре.