Йохауг ответила на обвинения Вяльбе по поводу заказной критики в адрес россиян

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Тереза Йохауг ответила главе Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елене Вяльбе.

Вяльбе ранее заявила, что Йохауг хорошо относится к своим российским коллегам, но в последнее время стала их критиковать. По мнению Вяльбе, норвежка делает это по требованию властей.

«Нас никто не вынуждал так высказываться. Вяльбе может говорить всё что хочет», — цитирует Йохауг VG.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что иностранцы будут извиняться за свою русофобию.