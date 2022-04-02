Непряева: Истомина выглядела сильнее всех в масс-старте, я просто оказалась хитрее

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева прокомментировала свою победу в женском масс-старте на 30 км в чемпионате России.
Непряева: Истомина выглядела сильнее всех в масс-старте, я просто оказалась хитрее
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Самая тяжёлая гонка за весь чемпионат. Были моменты, когда приходилось терпеть за спиной Истомину. Она очень высокий уровень сегодня показала и на 100% выглядела сильнее всех. Просто я оказалась немного хитрее», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Она также добавила, что всю гонку отсиживалась за спинами и ждала возможности сделать финальный рывок. По словам Непряевой, Истомина же, наоборот, тащила всю гонку на себе и выглядела сильной.

Непряева выиграла масс-старт на 30 км свободным стилем на чемпионате России в Сыктывкаре. Она финишировала с результатом 1:17:51,7. Второе место заняла Елизавета Шалабода (+2,1). Тройку лучших замкнула Мария Истомина (+3,3).

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