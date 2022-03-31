Матыцин вручит госнаграду четырёхкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Сметаниной

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Министр спорта Олег Матыцин вручит государственные награды на чемпионате России по лыжным гонкам в Саранске.
Матыцин вручит госнаграду четырёхкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Сметаниной
  • АГН «Москва»
  • © Киселев Сергей

Глава Минспорта вручит госнаграды четырёхкратной олимпийской чемпионке Раисе Сметаниной и заслуженному тренеру России Юрию Чарковскому, сообщает пресс-служба спортивного ведомства.

Матыцин в ходе рабочей поездки проведёт рабочую встречу с главой Республики Коми Владимиром Уйбой, в ходе которой будет подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что Матыцин провёл встречу с руководителями общероссийских спортивных федераций.

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