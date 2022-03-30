«Нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира»: Непряева и Большунов выиграли командные спринты на ЧР по лыжным гонкам

Наталья Непряева одержала четвёртую победу подряд на чемпионате России по лыжным гонкам. На сей раз она в паре со Светланой Николаевой первенствовала в командном спринте классическим стилем. Дуэт финишировал с преимуществом в 2,7 секунды над Екатериной Смирновой и Натальей Мекрюковой. У мужчин золото завоевали Александр Большунов и Александр Терентьев. Трёхкратьный олимпийский чемпион ушёл в отрыв от преследователей ещё на первом этапе гонки, поэтому удержать лидерство его партнёру по сборной не составило труда.

В Сыктывкаре продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. В среду, 30 марта, спортсмены приняли участие в командном спринте классическим стилем. Несмотря на опасения тренера национальной команды Юрия Бородавко, который перед стартом турнира просил не ждать от своих подопечных высоких результатов, поскольку пик формы у них уже позади, равных Александру Большунову и Наталье Непряевой не видно. Очередной соревновательный день не стал исключением.

У Непряевой всё по плану

Первыми болельщики увидели женские соревнования. В паре с Непряевой была заявлена Светлана Николаева. Опытная 34-летняя спортсменка специализируется на спринтерских дистанциях. За свою карьеру она неоднократно соревновалась на этапах Кубка мира, однако подняться на пьедестал почёта ей удавалось всего один раз — в 2011 году в эстафете.

Девушки попали во второй полуфинал, по итогам которого шесть дуэтов проходили в решающий забег. Но для олимпийской чемпионки на этом турнире уже не существует другого места, кроме первого, поэтому даже здесь она решила побороться до конца и вышла в финал с первого места.

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Накануне, после третьей подряд победы на чемпионате России, Непряева призналась журналистам, что ответственность перед болельщиками немного давит, но ничего не поделаешь — планка уже поднята. «Мотивация всегда есть. Может, и неправильно так говорить, но я бы уже не могла назвать хорошей гонку, в которой заняла второе место», — объяснила лыжница в беседе с «Чемпионатом».

В решающем забеге не обошлось без неприятного инцидента, произошёл завал. Так что сразу нескольким девушкам вместе со своими партнёршами предстояло совершить подвиг, чтобы вернуться в борьбу.

Чудо получилось сотворить у Натальи Мекрюковой. Юная лыжница, которая выступала в паре с Екатериной Смирновой, несмотря на падение, уходила на финишный круг вместе с Непряевой. Но навязать борьбу Наталье сил у 21-летней спортсменки не хватило. Олимпийская чемпионка великолепно провела этап, убежав на последнем подъёме, и легко выиграла забег с преимуществом в 2,7 секунды.

Мекрюкова и Смирнова, представлявшие Тюменскую область, радовались серебряным медалям, а третье место заняла вторая команда из того же региона — Ольга Кучерук и Евгения Рудомётова.

После гонки Непряева, завоевавшая уже четвёртое золото на турнире, призналась, что командный спринт прошёл по плану, и она рассчитывает пробежать все оставшиеся гонки.

«Классное настроение, я понимала, у нас команда неплохая. Я бы даже сказала — хорошая. У нас были все шансы бороться за первое место, и я рада, что всё получилось. Это круто. Я так и рассчитывала убежать на последнем подъёме, это и сделала», — приводит слова олимпийской чемпионки РИА Новости.

Интервальная тренировка Большунова

Лидер мужской сборной России Александр Большунов в Сыктывкаре взял на одно золото меньше Непряевой. В личном спринте его опередил Александр Терентьев. В среду партнёры по сборной бежали в одной команде, как и на Олимпиаде в Пекине. Но только на национальном первенстве не выступает норвежец Йоханнес Клебо, поэтому в этот раз дуэт тёзок был явным фаворитом соревнований. Помешать ему победить мог лишь случай в виде падения.

Впрочем, такое развитие событий выглядело вполне реальным. В одном из полуфиналов на старт вышли 18 команд, и сильная сборная Москвы, за которую на финише бежал Алексей Червоткин, выбыла из соревнований как раз из-за завала.

Чтобы не играть с судьбой, Большунов уже на первом этапе решающего забега вышел вперёд и включил максимальную скорость. Никто из соперников за ним не удержался, и при передаче эстафеты отрыв выглядел внушительным. Терентьеву оставалось лишь удерживать созданный партнёром по команде задел и экономить силы на финишный спурт. Однако его, по сути, и не потребовалось. Дуэт обогнал серебряных призёров на шесть секунд, что для спринта — колоссальное преимущество. При этом Большунов, как он признался позднее, воспринимал этот старт в качестве тренировки.

«Сегодня вместе поработали, и результат говорит сам за себя. Надо прорабатываться, это хорошая интервальная тренировка с высоким темпом. В дальнейшем это пойдёт в плюс. Нам нужно поддерживать скорости этапов Кубка мира, спокойно кататься нет смысла», — отметил двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса».

Вторыми в командном спринте стали Алексей Виценко и Ермил Вокуев, которые выступали за Республику Коми. Третье место заняли Андрей Феллер и Владимир Фролов из второй команды Татарстана. Специалисты ждали, что победителям сможет навязать борьбу чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв, но, увы, он также не избежал падения и в итоге оказался последним. Впрочем, Большунов и Терентьев поступили по-дружески и вместе встретили лыжника на финишной прямой.

Завершились соревнования кругом почёта победителей, которые на этот раз, в отличие от Пекина, где они выиграли лишь бронзу, обнялись и радостно поднялись на пьедестал почёта.