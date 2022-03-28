Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР

Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал решение Елены Вяльбе вновь баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Вяльбе очень важна на этом посту, и в прошлом она проделала действительно хорошую работу для российского лыжного спорта. Это хорошо, что она пойдёт на предстоящие выборы», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

Выборы пройдут на отчётно-выборной конференции 18 мая.

53-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году. Трёхкратная олимпийская чемпионка пойдёт на четвертый срок.

Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.