Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР
- РИА Новости
«Вяльбе очень важна на этом посту, и в прошлом она проделала действительно хорошую работу для российского лыжного спорта. Это хорошо, что она пойдёт на предстоящие выборы», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».
Выборы пройдут на отчётно-выборной конференции 18 мая.
53-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году. Трёхкратная олимпийская чемпионка пойдёт на четвертый срок.
Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.