Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР

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Тренер сборной России Маркус Крамер прокомментировал решение Елены Вяльбе вновь баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР
  • РИА Новости

«Вяльбе очень важна на этом посту, и в прошлом она проделала действительно хорошую работу для российского лыжного спорта. Это хорошо, что она пойдёт на предстоящие выборы», — цитирует Крамера «Спорт-Экспресс».

Выборы пройдут на отчётно-выборной конференции 18 мая.

53-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году. Трёхкратная олимпийская чемпионка пойдёт на четвертый срок.

Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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