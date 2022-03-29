Лыжник Устюгов заявил, что ещё не принял решение о продолжении карьеры

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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете Сергей Устюгов ответил на вопрос по поводу возможного продолжения профессиональной карьеры.
Лыжник Устюгов заявил, что ещё не принял решение о продолжении карьеры
  • Gettyimages.ru
  • © Ian MacNicol

«На данный момент решение не принял. Этот вопрос стоит открыто. Вроде и побегать хочется, и в то же время ты понимаешь, что сейчас на нас наложили санкции», — сказал Устюгов в интервью «Большому радио».

Он также допускает, что международного сезона не будет для россиян как минимум год. По его словам, для него в этом есть небольшой плюс, так как будет возможность больше времени проводить с семьёй.

«Но есть огромный минус, потому что мы не будем гоняться с лыжниками из других стран. Тут надо взвешивать плюсы и минусы», — добавил спортсмен.

Устюгов также является двукратным чемпионом мира. В 2017 году он завоевал золотые медали мирового первенства в скиатлоне и командном спринте классикой.

Ранее личный тренер Устюгова Иван Брагин сообщил, что Сергей залечивает старые травмы, чтобы быть готовым к чемпионату мира 2023 года.

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