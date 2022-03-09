Тренер Брагин: Устюгов залечивает старые травмы, чтобы быть готовым к ЧМ-2023

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Иван Брагин, личный тренер олимпийского чемпиона 2022 года в лыжной эстафете Сергея Устюгова, рассказал о состоянии здоровья спортсмена.

«На данный момент информация такая, что он не выступит в Кирово-Чепецке и Сыктывкаре. Сергей хотел заняться своим здоровьем, чтобы в следующем году быть в полной готовности. Он захотел сейчас подлечить старые травмы, которые беспокоят его довольно давно. И пока нет главных стартов, как, например, чемпионат мира, лучше сделать это сейчас, чтобы быть в лучших кондициях дальше», — цитирует Брагина «Матч ТВ».

По его словам, в этом сезоне Устюгов уже точно не выступит, но будет готовиться к следующему сезону и чемпионату мира.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что Устюгов пропустит чемпионат России по состоянию здоровья.

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