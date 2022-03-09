Устюгов пропустит чемпионат России по состоянию здоровья

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов пропустит предстоящий чемпионат России в Сыктывкаре.

«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование. Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почётного гостя», — цитирует члена президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергея Крянина ТАСС.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под её эгидой.

Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее производитель лыж приостановил сотрудничество с российскими спортсменами из-за поста Большунова.