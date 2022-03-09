Производитель лыж приостановил сотрудничество с российскими спортсменами из-за поста Большунова

Французский производитель спортивной экипировки Rossignol приостановил сотрудничество с российскими спортсменами.

Компания связалась с российским лыжником Александром Большуновым после того, как он опубликовал фотографию в Instagram в форме СССР.

«Мы связались с ним и объяснили ему, что Rossignol не поддерживает этот пост», — объяснил решение глава компании Колин Барбе TV2.

Также он добавил, что компания согласна с решением спортивных федераций FIS и IBU об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее Большунов заявил, что не будет смотреть Кубок мира по лыжным гонкам.