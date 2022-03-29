Отец Большунова о санкциях FIS: подождём, глядишь — «включат заднюю»

Александр Большунов — старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

«Зачем бежать вперёд? Мы же не знаем, что завтра будет с каждым. Подождём, а там, глядишь, «включат заднюю», потому что соревнования такого уровня без главных конкурентов — это несерьёзно. Думаю, пройдёт время — и всё это решится, должно решиться, иначе теряется интерес ко всему спорту», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась запрещать российским и белорусским спортсменам выступать на этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.