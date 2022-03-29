Отец Большунова о санкциях FIS: подождём, глядишь — «включат заднюю»

Короткая ссылка
Александр Большунов — старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Отец Большунова о санкциях FIS: подождём, глядишь — «включат заднюю»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Зачем бежать вперёд? Мы же не знаем, что завтра будет с каждым. Подождём, а там, глядишь, «включат заднюю», потому что соревнования такого уровня без главных конкурентов — это несерьёзно. Думаю, пройдёт время — и всё это решится, должно решиться, иначе теряется интерес ко всему спорту», — цитирует Большунова-старшего РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась запрещать российским и белорусским спортсменам выступать на этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Вяльбе высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в  международных соревнованиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить