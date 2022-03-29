Хет-трик Непряевой и дубль Большунова: как олимпийские чемпионы громят соперников на чемпионате России в Сыктывкаре

Александр Большунов одержал вторую подряд победу на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. Во вторник он выиграл гонку с раздельного старта классическим стилем. У женщин в аналогичной дисциплине уверенно победила Наталья Непряева, ставшая трёхкратной чемпионкой этого турнира. Также соревновательный день запомнился объявлением о завершении карьеры олимпийского чемпиона Турина Евгения Дементьева.

Во вторник, 29 марта, на чемпионате России в Сыктывкаре были разыграны награды в лыжных гонках с раздельного старта классическим стилем. Третью победу подряд на турнире одержала Наталья Непряева, преодолевшая 10-километровую дистанцию за 29 минут 16 секунд. Второе место заняла Алиса Жамбалова, отставшая от чемпионки на 40 секунд, а третьей финишировала Алия Иксанова с отставанием в 52,1 секунды.

Гонка показала, что на этом первенстве ни одна из участниц не готова бороться на равных с олимпийской чемпионкой. При этом сама Наталья призналась, что ей непросто быть единственным фаворитом и что такая ответственность немного давит.

«Может, и неправильно так говорить, но я бы уже не могла назвать хорошей гонку, в которой заняла второе место. Планка уже высоко поднята», — заметила 26-летняя лыжница.

Для Жамбаловой же, напротив, серебряная награда чемпионата страны стала важной вехой. Ещё в прошлом сезоне она выступала в «Тур де Ски», но потом тяжело заболела коронавирусом и пропустила весь летний этап подготовки. Восстановить форму ей удалось только этой зимой, и теперь на чемпионате России спортсменка из Бурятии прикладывает максимум усилий, чтобы пробиться в сборную страны.

В разделке у неё получилось показать весьма достойный результат, хотя и не без доли везения. Жамбалова уходила на старт под 54-м номером, а спустя 30 секунд на дистанцию отправилась Непряева. Олимпийская чемпионка достаточно быстро догнала соперницу и вышла вперёд, но Алиса уверенно встала у неё за спиной и продержалась так почти до самого финиша.

«Честно скажу, мне повезло, что Наталья меня догнала. Это помогло мне преодолеть порог усталости, в одиночку было бы сложно. Но было тяжело за ней держаться, и то, что я смогла вработаться, помогло мне превзойти свои ожидания», — цитирует Жамбалову «Чемпионат».

К сожалению для чемпионки Универсиады-2019 серебра чемпионата России оказалось пока недостаточно, чтобы попасть в национальную команду. По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, «она будет только в расширенных списках», но тренироваться с основной командой не сможет.

При этом глава федерации в целом позитивно оценила выступление ближайшего резерва. «Честно скажу, мне всё нравится: как они себя проявляют, бьются. Вообще, у девочек хорошие результаты. Единственное, что огорчает — у Натальи Непряевой здесь нет соперниц», — заявила прославленная лыжница.

В мужской части соревнований уровень конкуренции в этот день тоже оказался не слишком высоким. Александр Большунов выиграл гонку за явным преимуществом — его результат 37 минут 58,6 секунды. Второе место занял Ермил Вокуев, уступивший победителю 19,8 секунды. Третье — Илья Порошкин, проигравший 38,5 секунды.

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Причём события на лыжне оказались похожими на то, что происходило чуть раньше у женщин — призовые места заняли те спортсмены, которые по ходу гонки оказались рядом с лидером и, придерживаясь его темпа, показали более высокие результаты. Так, Вокуева лидер сборной обогнал почти сразу после собственного старта, только Ермил к тому времени преодолевал уже второй круг. Уроженец Коми встал за спиной у Большунова и так продержался вплоть до финиша. Этим же приёмом воспользовался Порошкин, который стартовал на 30 секунд раньше Александра. Трёхкратный олимпийский чемпион отыграл это отставание и затем «довёз» соперника до бронзовой медали.

После финиша победитель признался, что немного переживал из-за преследователей, которые выступают на домашней трассе.

«Гонка прошла хорошо, поработал 15 км в одного. Сегодня позади меня было два человека, которые меня немного напрягали. Спортсмены из Коми выступают сильно. Они бегут на домашней трассе, где проводят значительную часть подготовки. Плюс у них на все погоды отработаны варианты мазей и парафинов, видно, что лыжи у них работают отлично во всех гонках. Отсюда и результат. Но дома и стены помогают», — сказал Александр.

Этот соревновательный день в Сыктывкаре также запомнился объявлением о завершении карьеры олимпийского чемпиона 2006 года Евгения Дементьева. Спортсмен уже давно не выступал на международной арене, но в российских соревнованиях участвовал вплоть до этой гонки с раздельного старта. Он занял в ней 86-е место, уступив Большунову шесть минут, а после финиша объявил об окончательном уходе из спорта.

«Что можно чувствовать в последней гонке? А ничего, всё замечательно. По трассе была замечательная поддержка, хоть приходилось иногда терпеть, но в большей степени получал удовольствие. На каждом повороте и подъёме поддержка: «Женя, Женя!» — я всё это впитывал и наслаждался», — поделился впечатлениями 39-летний лыжник.

Подводя итоги дня, серебряный призёр Игр-2010 Александр Панжинский назвал результаты соревнований предсказуемыми. Но отметил, что чемпионат России складывается интересно и зрелищно. По его словам, спортсмены показывают достойные результаты, несмотря на конец сезона и накопившуюся усталость.

«Непряева и Большунов выиграли уверенно, с существенным преимуществом. Более интересная борьба была за второе и третье место у мужчин. Это ребята из республики Коми, они успешно выступают вторую гонку подряд. Вокуев порадовал своих болельщиков... Верим, что с этого чемпионата России в Сыктывкаре начнутся подъёмы российских стартов и более пристальное внимание к ним», — подчеркнул спортсмен.