Лыжница Дарья Непряева надеется, что ей удастся победить сестру

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Россиянка Дарья Непряева рассказала, почему хотела бы обыграть свою сестру — олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Наталью Непряеву.
Лыжница Дарья Непряева надеется, что ей удастся победить сестру
  • РИА Новости

«В последнее время мы редко с ней видимся, практически не пересекаемся, поэтому опыта соперничества у нас не было. Есть ли желание обыграть её? Конечно, послезавтра посмотрим», — цитирует Непряеву ТАСС.

Непряева призналась, что ей будет очень интересно попробовать свои силы во взрослом спорте. В связи с этим она чувствует большое психологическое давление.

«Очень хочу завоевать олимпийскую медаль», — добавила она.

19-летняя Непряева в марте должна была дебютировать на Кубке мира. 29 марта лыжница вместе со своей сестрой примет участие в гонке на 10 км на чемпионате России в Сыктывкаре. 

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой.

Ранее сообщалось, что в FIS надеются на возвращение Александра Большунова к международным соревнованиям.

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