В FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям
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«У каждого может быть своё мнение, но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнованиях», — цитирует Миньери VG.
FIS не будет вводить санкции против Большунова за участие в концерте в «Лужниках».
Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее сообщалось, что зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян.