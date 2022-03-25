В FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери сообщил, что желает скорейшего возвращения трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова к международным соревнованиям.

«У каждого может быть своё мнение, но я надеюсь, что Большунов сможет вернуться и выступить на соревнованиях», — цитирует Миньери VG.

FIS не будет вводить санкции против Большунова за участие в концерте в «Лужниках».

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что зампредседателя Олимпийского комитета Норвегии покинул свой пост из-за отстранения россиян.