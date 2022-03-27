«Хочется отблагодарить болельщиков»: как Непряева, Большунов и Терентьев блистают на чемпионате России по лыжным гонкам

Александр Большунов отстоял звание чемпиона России в скиатлоне, одержав в воскресенье, 27 марта, победу на первенстве страны в Сыктывкаре. А вот в спринте накануне он всего 0,35 секунды проиграл Александру Терентьеву и сложил чемпионские полномочия. Наталья Непряева выиграла обе гонки в аналогичных дисциплинах среди женщин. По мнению серебряного призёра ванкуверской Олимпиады Александра Панжинского, лидеры сборной закономерно побеждают, мотивируя других спортсменов развиваться. Однако некоторые соперники титулованных атлетов признаются, что пока не готовы бороться с ними на равных.

Чемпионат России по лыжным гонкам в этом году привлекает к себе особое внимание, ведь после отстранения отечественных спортсменов от международных соревнований именно тут им предстоит поставить точку в олимпийском сезоне. В Сыктывкар приехали практически все лидеры мужской сборной, за исключением Сергея Устюгова, а женскую часть соревнований возглавила обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева.

Именно она завоевала первое золото турнира, взяв верх в спринтерской гонке. Второе место с отставанием в 1,05 секунды заняла Анастасия Фалеева, бронза — у Анны Грухвиной (+1,87). После забега президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе посетовала на то, что сильнейшей лыжнице сборной не с кем соревноваться в рамках чемпионата страны, так как её подруги по золотой пекинской эстафете Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Вероника Степанова пропускают турнир по медицинским показаниям.

«У неё нет конкуренток, которые смогли бы навязать борьбу. У мужчин другая ситуация, все живы и здоровы, кроме Устюгова. Наталье скучно, нет ни Ступак, ни Сориной», — пояснила Вяльбе после спринтерской гонки.

Но на следующий день в скиатлоне развернулась уже более интересное соперничество. На классической части дистанции ни одной из спортсменок не удалось уйти в отрыв, и на смену лыж практически одновременно приехали десять участниц. Причём лидером со стадиона ушла тюменка Екатерина Смирнова, а Непряева держалась у неё за спиной с небольшим отставанием.

Всего за несколько километров девушки сумели оторваться от преследовательниц, и стало понятно, что именно между ними развернётся борьба за золото. Победительницей из этой дуэли вышла олимпийская чемпионка — как за счёт опыта, так и за счёт лучшей функциональной готовности. Смирнова финишировала второй с отставанием в 4,4 секунды. Третье место заняла Анастасия Рыгалина (+ 24,3). После финиша Непряева поблагодарила конкуренток, которые смогли навязать ей борьбу и создать интригу в забеге.

«Это добавляет интереса и мне, и соперницам. Я знала, что в такую тяжёлую погоду на свежем снегу убежать не получится — это даже не на голову, а на две головы сильнее всех нужно быть. Я больше рассчитывала на последние километры дистанции и рада, что Катя Смирнова смогла поддержать — даже не поддержать, а задать — такой темп, который позволил нам оторваться. Я очень довольна результатом», — поделилась эмоциями уроженка Твери.

При этом авторитет олимпийской чемпионки среди соперниц таков, что о победе они, оказывается, даже не помышляли. Так, после гонки Смирнова призналась, что адекватно расценивала свои шансы и задачей максимум считала удержать вторую позицию.

«Да, я настраивалась на второе место. В последний подъём шли с Наташей на равных? Я бы даже побоялась так сказать. Если бы пошли какие-то разборки, я бы испугалась обогнать Наташу, скорее даже не физически, а морально. Вы сами всё видели, она на последнем подъёме смотрелась свежее, чем я», — сказала обладательница серебряной медали.

Поддерживать высокий темп под занавес сезона лидеру сборной помогает невероятная поддержка болельщиков, от которой, по её словам, захлёстывают эмоции.

«Я очень хочу пробежать все гонки на чемпионате России. Хочется отблагодарить болельщиков. Даже на разминке, когда я просто проезжала круг, на трибунах было что-то невероятное. Это настолько приятно, что сложно передать словами», — призналась Непряева.

Не подвёл многочисленных фанатов и трёхкратный победитель пекинской Олимпиады Александр Большунов, с огромным отрывом выигравший скиатлон в Сыктывкаре. Если считать командные спринты и эстафеты, это уже десятое золото чемпионатов страны для 25-летнего лыжника, а первое он завоевал ещё в 2017 году в 50-километровом марафоне.

Но самая захватывающая борьба в воскресной гонке развернулась за второе и третье места, на которые претендовали ни много ни мало десять лыжников. В итоге серебряную награду вырвал Илья Семиков, проигравший Большунову 20,6 секунды, а бронзовую — Станислав Волженцев (+21,0). Последним из этой десятки преследователей финишировал серебряный призёр пекинской Олимпиады в этом виде Денис Спицов (+28,5).

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Триумфатор гонки спокойно отнесся к более чем уверенной победе, поблагодарив тренера Юрия Бородавко за подготовку лыж.

«Самочувствие нормальное, лыжи сегодня тоже хорошо работали, поэтому на коньковой части поехал своим темпом и потихоньку доехал. Погода была сложная, у кого-то лыжи катили даже лучше, чем у меня. Поэтому классическая часть вышла более сложной. Потом, когда уже на конёк переобулся, лыжи хорошо работали, и я поехал», — рассказал Большунов.

Накануне с таким же олимпийским спокойствием он принял поражение в финишном створе от Александра Терентьева во время спринта. По словам лыжника, второе место — вовсе не повод для расстройств, тем более когда уступаешь достойному противнику.

«Какой бы ни был старт, я настраиваюсь на победу и выхожу за этим. Здесь второе место — неплохо. Проиграть Терентьеву не стыдно, потому что он спринтер, это его коронная дистанция. Но я тоже неплохо пробежал сегодня», — заявил атлет, добавив, что планирует ещё поработать над своими спринтерскими качествами.

В свою очередь, новый чемпион России признался, что победа далась ему очень тяжело, потому что товарищ по сборной задал очень высокий темп с самого начала гонки. По словам Терентьева, это было ожидаемо, но пришлось чуть раньше включать скорость, чтобы догнать Большунова.

«Принципиальное ли у нас соперничество? Нормальное, мы в каждой гонке боремся до конца. Мы ни на что не спорим, конечно, у нас достаточно мотивации для борьбы. После гонки руки друг другу пожали. У меня ещё не было золотой медали чемпиона России в личной гонке. Это высокое звание, это очень классно», — признался двукратный бронзовый призёр Игр-2022.

Высоко оценил выступление Терентьева в Сыктывкаре вице-чемпион ванкуверской Олимпиады Александр Панжинский. Он назвал молодого лыжника новой звездой российского спорта, а также подчеркнул, что лидеры сборной мотивируют остальных спортсменов совершенствоваться и развиваться. Всё это — залог развития лыжного спорта в стране.

«Терентьев по ходу сезона выиграл много стартов, сейчас он лидер нашей сборной в спринте. Он доказал это и на Олимпийских играх, и сейчас, прекрасно выступал в начале сезона. Выросла новая звезда», — заметил Панжинский.

Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, комментируя итоги первых двух дней соревнований, признал закономерность результатов. «Большунов всегда выходит на старт, чтобы побеждать. Любой спортсмен так делает. Показывает свой уровень, молодец. Пока это неизменно», — заявил бывший спортсмен.

Чемпионат России в Сыктывкаре продлится по 3 апреля. Ещё будут разыграны медали в гонках на 10 и 15 км классикой у женщин и мужчин соответственно, награды в командном спринте и эстафетах, а также марафонах.