Тренер Бородавко высказался об успехах Непряевой на Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился впечатлениями от успеха Натальи Непряевой на Кубке мира.

Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«Победа в общем зачёте Кубка мира — долгожданная и желанная. У Натальи было прекрасное выступление на «Тур де ски», ровное выступление в спринте, в коньковых и классических дистанциях позволило ей лидировать с большим отрывом. Не участвовать в последних трёх этапах и досрочно победить — на такое способны немногие. Это радостное событие, и я рад, что у неё всё получилось. У неё был действительно фееричный год — она стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де ски», стала олимпийской чемпионкой, выиграла «Большой хрустальный глобус». Это действительно ожерелье, которое она надела на себя», — сказал Бородавко.

Ранее Непряева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в ходе сезона-2021/22.