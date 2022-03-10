Непряева: даже не могла на тренировке в подъёмы заехать без остановок в первые дни Олимпиады
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«Очень тяжело прошёл прошлый сезон. Не было результатов с самого начала. В первые дни в Пекине мне было так тяжело! Я даже не могла на тренировке в подъёмы заехать без остановок», — рассказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
В этом сезоне россиянка выиграла престижную многодневку «Тур де Ски» и досрочно стала победителем Кубка мира. В последний раз российская спортсменка получала эту награду в сезоне- 2000/01, тогда победу одержала Юлия Чепалова. В составе сборной России Непряева стала олимпийской чемпионкой Пекина, а также завоевала серебряную и бронзовую медали.
Ранее Непряева высказалась о запрете российским лыжникам принимать участие в международных соревнованиях.