Вяльбе: один пропущенный год без стартов FIS для нас — это десять шагов назад
- РИА Новости
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«Если мы проведём один сезон без стартов под эгидой FIS, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад», — цитирует Вяльбе Telesport.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее сообщалось, что в FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.