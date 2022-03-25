Вяльбе: один пропущенный год без стартов FIS для нас — это десять шагов назад

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

«Если мы проведём один сезон без стартов под эгидой FIS, то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад», — цитирует Вяльбе Telesport.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от участия в соревнованиях под её эгидой. Изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее сообщалось, что в FIS надеются на возвращение Большунова к международным соревнованиям.