Мальцев заявил, что не обижается на Вяльбе из-за непопадания в состав эстафеты ОИ-2022

Российский лыжник Артём Мальцев ответил на вопрос, изменились ли его отношения с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе из-за непопадания в состав классической эстафеты на Олимпийских играх.

«Есть ли обида на Вяльбе? Нет, конечно. Какие могут быть обиды? Я всё понимаю. Она сделала выбор, который полностью оправдал себя результатом. Не надо ничего выдумывать. У нас отличные отношения», — цитирует Мальцева «Чемпионат».

Сборная России завоевала золотые медали в мужской эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В составе национальной команды чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Мальцев же на Играх остался без медалей.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР.