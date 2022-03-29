Мальцев заявил, что не обижается на Вяльбе из-за непопадания в состав эстафеты ОИ-2022

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Российский лыжник Артём Мальцев ответил на вопрос, изменились ли его отношения с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе из-за непопадания в состав классической эстафеты на Олимпийских играх.
Мальцев заявил, что не обижается на Вяльбе из-за непопадания в состав эстафеты ОИ-2022
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Есть ли обида на Вяльбе? Нет, конечно. Какие могут быть обиды? Я всё понимаю. Она сделала выбор, который полностью оправдал себя результатом. Не надо ничего выдумывать. У нас отличные отношения», — цитирует Мальцева «Чемпионат».

Сборная России завоевала золотые медали в мужской эстафете на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В составе национальной команды чемпионами стали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Мальцев же на Играх остался без медалей.

Ранее тренер сборной России Маркус Крамер поддержал решение Вяльбе переизбираться на пост главы ФЛГР.

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