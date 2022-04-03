ОКР поддерживает контакты с международными федерациями по отбору на следующие Игры

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация сохраняет контакты с международными федерациями по поводу отбора на следующие Олимпийские игры.
ОКР поддерживает контакты с международными федерациями по отбору на следующие Игры
  • РИА Новости

Он отметил, что у ОКР всё ещё много партнёров в Европе, которые до сих пор готовы сотрудничать и реализовывать совместные проекты.

«Важно отметить, что мы продолжаем постоянные контакты с международными федерациями, в том числе по отбору на следующие Олимпийские игры. Кроме этого, у спорта есть важная гуманитарная миссия. И мы об этом напоминаем нашим зарубежным партнёрам и визави при каждом контакте», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать до соревнований атлетов из России и Белоруссии.

На Олимпиаде 2022 года в Пекине сборная России установила национальный рекорд по количеству наград на зимних Играх, завоевав 32 медали. Из них — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее Поздняков выразил надежду, что итоги конгресса ФИФА нормализуют ситуацию в других видах спорта.

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