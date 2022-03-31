Поздняков надеется, что итоги конгресса ФИФА нормализуют ситуацию в других видах спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОРК) Станислав Поздняков считает, что итоги конгресса ФИФА помогут нормализовать ситуацию с российскими спортсменами и в других видах спорта.

«Следим за решениями конгресса ФИФА и заявлениями, сделанными сегодня в Дохе. Конечно, это вселяет в нас сдержанный оптимизм. Надеемся, что, опираясь на этот опыт, будет легче находить точки соприкосновения и в других видах спорта, что поспособствует нормализации ситуации в спортивном мире так быстро, как это будет возможно», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

Напомним, что 31 марта в Дохе прошёл 72-й конгресс ФИФА. По итогам конгресса членство Пакистана, Зимбабве и Кении в ФИФА приостановлено. Россию не исключили из федерации. При этом ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой.

Ранее президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) не рассматривать вопрос о приостановке членства РФС на конгрессе в Дохе.