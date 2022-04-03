«Скорее поправляйся, Даниил!»: Медведев пропустит от месяца до двух из-за операции по удалению грыжи

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Екатерина Бредина
Даниил Медведев сообщил, что вынужден был лечь в больницу на операцию из-за грыжи. По прогнозам, теннисисту потребуется от одного до двух месяцев на восстановление, из-за чего он рискует пропустить «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Тем не менее большинство специалистов уверены, что россиянин выбрал правильное время для хирургического вмешательства: вынужденный перерыв не должен отразиться на его положении в рейтинге ATP, зато позволит восстановиться психологически, а также избежать возможного конфликта с властями Великобритании.
«Скорее поправляйся, Даниил!»: Медведев пропустит от месяца до двух из-за операции по удалению грыжи
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Reaves

Даниил Медведев сообщил своим болельщикам неприятную новость: у него обнаружили грыжу, и он вместе со своей командой принял решение сделать операцию. Поэтому месяц, а может и два, спортсмен будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

«Я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в своих социальных сетях. 

Буквально через пару часов россиянин выложил фотографию из больничной палаты, где он смотрит футбол. Операция, возможно, уже прошла. Однако понятно одно: большую часть грунтового сезона вторая ракетка мира точно пропустит, и не исключено, что спортсмен не сможет выступить и на «Роллан Гаррос», который пройдёт менее чем через два месяца — с 22 мая по 5 июня. 

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев признался, что для него новость стала неприятным сюрпризом.

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«Жаль, что Медведев пропускает начало грунтового сезона. Очевидно, что минимум на 1—2 месяца Медведев выбывает из строя — это означает, что он пропускает «Мастерсы» в Монако, Риме и Мадриде. У него образовалась грыжа. Довольно неожиданно для меня, если честно. На данный момент мне неизвестно, насколько серьёзна эта травма. С Даней мы пока не общались. Думаю, что в ближайшее время врачи сообщат всю нужную информацию», — рассказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

По мнению заслуженного тренера России Бориса Собкина, ещё по матчу с Хубертом Хуркачем в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами чувствовалось, что у теннисиста есть проблемы со здоровьем. Однако тогда все списали недомогание на жару. Медведев ту встречу, напомним, проиграл в двух сетах. 

«И слепому было видно: Даня не в порядке. Было понятно, что с ним что-то не так. Даже по глазам было видно, когда он выходил на матч. Я думал, что всё связано с жарой. Кто же мог знать, что у Медведева грыжа. Грыжа может быть в тысяче и одном месте, там столько разных вариантов. Трудно прогнозировать, вернётся ли Медведев к «Ролан Гаррос». Здоровье — необходимое для теннисиста условие, которое важнее любых турнирных раскладов. Пока Медведев не восстановится и не войдёт в прежний ритм, даже говорить не о чем», — отметил заслуженный тренер России «Чемпионату». 

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков уточнил, что на восстановление Медведеву может понадобиться больше времени, чем он думает.

«Видимо, Даниилу непросто даётся первое место. Эта операция носит не такой простой характер, поэтому я не берусь давать прогнозы, когда он восстановится. Форма к Даниилу вернётся, конечно. У нас люди и с остановкой сердца возвращались. Вспомните недавнюю историю с Эриксеном. Насколько опасно играть с грыжей? Опасно только ущемление. Вот в таком случае будет очень плохо. Скорее всего, он консультировался в это время с врачами», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, Даниил пропустит не только грунтовый, но и часть травяного сезона. В частности, Уимблдон. Но с учётом политической ситуации, возможно, это и не так плохо.  

«Операция есть операция. Это дело серьёзное. Её нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно. Он встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, долго выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет», — сказал специалист.  

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева, в свою очередь, отметила, что у Медведева сейчас не лучшее психологическое состояние, поэтому даже правильно взять небольшую паузу.

«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удручённого психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной. В прошлом году он всерьёз переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и придёт в себя. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления», — добавила специалист.

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Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал решение Медведева сделать операцию именно сейчас абсолютно правильным по другой причине: в прошлом году выступление на грунте у россиянина получилось не самым удачным, и пропуск турниров не так сильно ударит по рейтингу Даниила.

«Есть разные грыжи: пупочная, позвоночная, паховая — всё это очень важно. При позвоночной, например, восстановление займёт два-три месяца. Если решил делать операцию, то сейчас неплохое время для Медведева. Всё же сезон земельных кортов для него был не самым блестящим в прошлом году. Основные очки он взял в конце сезона. Сейчас нужно сделать упор на вторую половину года. Сделать операцию — достаточно мудрое решение», — отметил прославленный спортсмен. 

Самое главное, по мнению заслуженного тренер России Виктора Янчука, это повреждение никак не повлияет на уровень игры Медведева.

«Неприятная и неожиданная новость. Казалось бы, Медведев молодой и здоровый парень, но никто от этого не застрахован. Травмы не редкость в условиях повышенных нагрузок на таком уровне. Будем надеяться на лучшее. Достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Даниила точно не пропадёт. Уверен, Медведев восстановится и войдёт в форму. Важно, чтобы восстановление прошло без осложнений. Гонка за первым местом в рейтинге никому не нужна», — сказал Янчук. 

Пожелали здоровья россиянину и организаторы «Ролан Гаррос». В социальных сетях они опубликовали пост со словами: «Скорее поправляйся, Даниил!».

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