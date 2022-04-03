«Скорее поправляйся, Даниил!»: Медведев пропустит от месяца до двух из-за операции по удалению грыжи

Даниил Медведев сообщил, что вынужден был лечь в больницу на операцию из-за грыжи. По прогнозам, теннисисту потребуется от одного до двух месяцев на восстановление, из-за чего он рискует пропустить «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Тем не менее большинство специалистов уверены, что россиянин выбрал правильное время для хирургического вмешательства: вынужденный перерыв не должен отразиться на его положении в рейтинге ATP, зато позволит восстановиться психологически, а также избежать возможного конфликта с властями Великобритании.

Даниил Медведев сообщил своим болельщикам неприятную новость: у него обнаружили грыжу, и он вместе со своей командой принял решение сделать операцию. Поэтому месяц, а может и два, спортсмен будет восстанавливаться после хирургического вмешательства.

«Я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Буквально через пару часов россиянин выложил фотографию из больничной палаты, где он смотрит футбол. Операция, возможно, уже прошла. Однако понятно одно: большую часть грунтового сезона вторая ракетка мира точно пропустит, и не исключено, что спортсмен не сможет выступить и на «Роллан Гаррос», который пройдёт менее чем через два месяца — с 22 мая по 5 июня.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев признался, что для него новость стала неприятным сюрпризом.

«Жаль, что Медведев пропускает начало грунтового сезона. Очевидно, что минимум на 1—2 месяца Медведев выбывает из строя — это означает, что он пропускает «Мастерсы» в Монако, Риме и Мадриде. У него образовалась грыжа. Довольно неожиданно для меня, если честно. На данный момент мне неизвестно, насколько серьёзна эта травма. С Даней мы пока не общались. Думаю, что в ближайшее время врачи сообщат всю нужную информацию», — рассказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

По мнению заслуженного тренера России Бориса Собкина, ещё по матчу с Хубертом Хуркачем в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами чувствовалось, что у теннисиста есть проблемы со здоровьем. Однако тогда все списали недомогание на жару. Медведев ту встречу, напомним, проиграл в двух сетах.

«И слепому было видно: Даня не в порядке. Было понятно, что с ним что-то не так. Даже по глазам было видно, когда он выходил на матч. Я думал, что всё связано с жарой. Кто же мог знать, что у Медведева грыжа. Грыжа может быть в тысяче и одном месте, там столько разных вариантов. Трудно прогнозировать, вернётся ли Медведев к «Ролан Гаррос». Здоровье — необходимое для теннисиста условие, которое важнее любых турнирных раскладов. Пока Медведев не восстановится и не войдёт в прежний ритм, даже говорить не о чем», — отметил заслуженный тренер России «Чемпионату».

Бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков уточнил, что на восстановление Медведеву может понадобиться больше времени, чем он думает.

«Видимо, Даниилу непросто даётся первое место. Эта операция носит не такой простой характер, поэтому я не берусь давать прогнозы, когда он восстановится. Форма к Даниилу вернётся, конечно. У нас люди и с остановкой сердца возвращались. Вспомните недавнюю историю с Эриксеном. Насколько опасно играть с грыжей? Опасно только ущемление. Вот в таком случае будет очень плохо. Скорее всего, он консультировался в это время с врачами», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

По мнению заслуженного тренера России Владимира Камельзона, Даниил пропустит не только грунтовый, но и часть травяного сезона. В частности, Уимблдон. Но с учётом политической ситуации, возможно, это и не так плохо.

«Операция есть операция. Это дело серьёзное. Её нужно делать. Я знаю, что это такое, Даниилу может даже и двух месяцев не хватить. Возможно, это самое хорошее время для операции, чтобы не вступать в борьбу с министром спорта Великобритании. Команда Медведева всё сделала правильно. Он встанет на ноги и спокойно пойдёт играть. Пары турниров для набора физики хватит. К US Open, думаю, он успеет подойти. У него будет достаточно времени. Он хорошо работает, долго выдерживает и турниры из пяти сетов. Восстановится, проблем нет», — сказал специалист.

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева, в свою очередь, отметила, что у Медведева сейчас не лучшее психологическое состояние, поэтому даже правильно взять небольшую паузу.

«Ничего страшного! Вся жизнь впереди! Тем более год сейчас не такой, чтобы Медведеву хотелось играть. Его ошибки и неудачи просто от общего удручённого психологического состояния. Это даже хорошо. Пусть сделает себе эту операцию. Она не должна быть очень сложной. В прошлом году он всерьёз переболел ковидом и восстанавливался тоже месяца два. Может, к US Open и придёт в себя. Его игра требует хорошей физической формы и, главное, душевного равновесия. Желаю ему скорейшего восстановления», — добавила специалист.

Победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков назвал решение Медведева сделать операцию именно сейчас абсолютно правильным по другой причине: в прошлом году выступление на грунте у россиянина получилось не самым удачным, и пропуск турниров не так сильно ударит по рейтингу Даниила.

«Есть разные грыжи: пупочная, позвоночная, паховая — всё это очень важно. При позвоночной, например, восстановление займёт два-три месяца. Если решил делать операцию, то сейчас неплохое время для Медведева. Всё же сезон земельных кортов для него был не самым блестящим в прошлом году. Основные очки он взял в конце сезона. Сейчас нужно сделать упор на вторую половину года. Сделать операцию — достаточно мудрое решение», — отметил прославленный спортсмен.

Самое главное, по мнению заслуженного тренер России Виктора Янчука, это повреждение никак не повлияет на уровень игры Медведева.

«Неприятная и неожиданная новость. Казалось бы, Медведев молодой и здоровый парень, но никто от этого не застрахован. Травмы не редкость в условиях повышенных нагрузок на таком уровне. Будем надеяться на лучшее. Достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Даниила точно не пропадёт. Уверен, Медведев восстановится и войдёт в форму. Важно, чтобы восстановление прошло без осложнений. Гонка за первым местом в рейтинге никому не нужна», — сказал Янчук.

Пожелали здоровья россиянину и организаторы «Ролан Гаррос». В социальных сетях они опубликовали пост со словами: «Скорее поправляйся, Даниил!».