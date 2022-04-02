Кудерметова и Мертенс вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс одержали победу над американками Кори Гауфф и Кэти Макнелли в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 10:2 в пользу российско-бельгийского дуэта.

В финале Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Вера Звонарёва (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия) / Ян Чжаосюань (Китай).

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн. 

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Майами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить