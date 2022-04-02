Кудерметова и Мертенс вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:4, 3:6, 10:2 в пользу российско-бельгийского дуэта.
В финале Кудерметова и Мертенс сыграют с победительницами матча Вера Звонарёва (Россия) / Лаура Зигемунд (Германия) — Екатерина Александрова (Россия) / Ян Чжаосюань (Китай).
Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн.
Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Майами.