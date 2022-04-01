Тарпищев прокомментировал поражение Медведева от Хуркача на турнире «Мастерс» в Майами

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

«Поляк лучше принимал и чуть лучше подавал. Даня по качеству игры был чище, но Хуркач умело рвал ритм игры и много выходил к сетке», — цитирует Тарпищева ТАСС.

По его словам, если бы Медведев не позволил оторваться сопернику в первом сете, то довёл бы матч до победы.

Напомним, что игра продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Поражение в четвертьфинале лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Медведева в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.