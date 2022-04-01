Ольховский — о вылете Медведева: у него не было сил бороться с Хуркачем

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами, где он уступил поляку Хуберту Хуркачу со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

«Всё было видно, у Даниила действительно не было физических сил бороться с Хуркачем. Не знаю, с чем это связано: климат сказался, мог плохо себя чувствовать. В таком состоянии что-то сделать очень сложно», — цитирует Ольховского «Чемпионат».

Ольховский также добавил, что ему сложно определить, с чем связано такое физическое состояние российского теннисиста. По его мнению, в таких кондициях, как у Медведева, даже сложно оставаться на корте.

«Все играли два турнира подряд: и Индиан-Уэллс, и Майами. Хуркач вообще играет и одиночку, и пару», — добавил Ольховский.

Напомним, что Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Это поражение лишило россиянина возможности вновь стать первой ракеткой мира.

Ранее Даниил Медведев рассказал, думал ли он о том, что может вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).