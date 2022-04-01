Медведев рассказал, как воспринял упущенный шанс вновь стать первым в АТР

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, думал ли он о том, что может вновь возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Для меня было важнее выиграть матч, чем вернуться на первое место благодаря победе в матче. Я воспринимал это, скорее, как бонус. Не думаю, что меня это сковывало», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Медведев уступил поляку Хуберту Хуркачу в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты. Это поражение лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее Хуркач прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале «Мастерса».