Хуркач прокомментировал победу над Медведевым в четвертьфинале «Мастерса»

Поляк Хуберт Хуркач прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами (США).

«Мне удалось принимать много его мячей и зарабатывать лёгкие очки на своей подаче, потому что розыгрыши с Даниилом – это весело, но они затягиваются», — цитирует Хуркача официальный сайт ATP.

По его словам, он много времени провёл во Флориде, смог привыкнуть к высокой влажности и это помогло ему выиграть.

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты. Поражение в четвертьфинале лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение Медведева в матче 1/4 финала плей-офф турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.