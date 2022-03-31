Селиваненко: Хуркач сыграл в свой лучший теннис, а Медведев нет
«Поляку тоже нужно отдать должное. Он сыграл в свой лучший теннис, а Даня, к сожалению, нет. Даниил уже был первой ракеткой в мире, не годами как «большая тройка», но однажды этот Олимп ему уже покорился», — цитирует Селиваненко «Спорт-Экспресс».
По его словам, Медведев не находился в своей лучшей форме и его явно что-то беспокоило, потому что он играл через силу.
«Вопрос в том, является ли это следствием его физической усталости или психологической. Мне кажется, что у него были проблемы со здоровьем», — добавил Селиваненко.
Напомним, что игра продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Поражение в четвертьфинале лишило Медведева возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о поражении Медведева в матче 1/4 финала плей-офф турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.