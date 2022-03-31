Камельзон высказался о поражении Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса»

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в матче 1/4 финала плей-офф турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в американском Майами.

«В первой строчке сейчас нет такой ценности, которая была раньше. После такого давления со стороны, которое оказывается на Даню, она не очень и нужна», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его словам, в теннисе мысли должны быть сконцентрированы на игре, но внимание и психическое состояние Медведева были не на лучшем уровне.

«Боролся, но жара сказалась. Ещё вернётся на первую строчку, никуда не убежит она», — добавил Камельзон.

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты. По итогам турнира у Медведева будет 8410 очков. Это поражение лишило российского теннисиста возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал поражение Медведева в матче 1/4 финала плей-офф турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.