Чесноков: Медведев был еле живым и физически не мог двигаться

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами.
Чесноков: Медведев был еле живым и физически не мог двигаться
  • Gettyimages.ru

«Иногда ты борешься не против соперника, а против жары и влажности, которые тебя убивают во всех отношениях. Медведев физически не мог двигаться. Он был еле живым», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, в Майами очень тяжёлая погода, которая забирает все силы даже после лёгкой пробежки.

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста Хуберта Хуркача. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

По итогам турнира у Медведева будет 8410 очков. Это поражение лишило российского теннисиста возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее стали известны условия, при которых Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить