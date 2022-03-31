Чесноков: Медведев был еле живым и физически не мог двигаться
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«Иногда ты борешься не против соперника, а против жары и влажности, которые тебя убивают во всех отношениях. Медведев физически не мог двигаться. Он был еле живым», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».
По его словам, в Майами очень тяжёлая погода, которая забирает все силы даже после лёгкой пробежки.
Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста Хуберта Хуркача. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.
По итогам турнира у Медведева будет 8410 очков. Это поражение лишило российского теннисиста возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.
Ранее стали известны условия, при которых Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.