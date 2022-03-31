Чесноков: Медведев был еле живым и физически не мог двигаться

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче «Мастерса» в Майами.

«Иногда ты борешься не против соперника, а против жары и влажности, которые тебя убивают во всех отношениях. Медведев физически не мог двигаться. Он был еле живым», — цитирует Чеснокова «Чемпионат».

По его словам, в Майами очень тяжёлая погода, которая забирает все силы даже после лёгкой пробежки.

Напомним, что матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу польского теннисиста Хуберта Хуркача. Игра продолжалась 2 часа 3 минуты.

По итогам турнира у Медведева будет 8410 очков. Это поражение лишило российского теннисиста возможности вновь возглавить мировой рейтинг ATP.

Ранее стали известны условия, при которых Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.