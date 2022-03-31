Великобритания потребует от Медведева письменно отказаться от поддержки Путина для участия в Уимблдоне

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Стали известны условия, при которых вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сможет принять участие в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Великобритания потребует от Медведева письменно отказаться от поддержки Путина для участия в Уимблдоне
  • AP
  • © Wilfredo Lee

«Если спортсмены говорят, что они нейтральны, то мы хотим получить гарантию того, что они действительно нейтральны и никак не связаны с Путиным», — цитирует министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона Mirror.

Он также добавил, что если спортивные организации выберут полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов, то Великобритания поддержит это решение.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине уже поднимал вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что Медведев не уверен насчёт своего участия в Уимблдоне.

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