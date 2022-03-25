Медведев не уверен насчёт своего участия в Уимблдоне

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Россиянин Даниил Медведев высказался о возможном отстранении от участия в Открытом чемпионате Великобритании по теннису.
Медведев не уверен насчёт своего участия в Уимблдоне
  • Gettyimages.ru

«У меня нет никакого ответа по Уимблдону. Посмотрим, что будет дальше. Каждый турнир я стараюсь воспринимать в отдельности. Имею в виду, что везде есть разные правила в отношении того, играть или не играть», — цитирует Медведева Daily Mail.

Напомним, что ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон на фоне спецоперации России на Украине поднял вопрос о возможном недопуске Даниила Медведева к участию в Уимблдоне.

Медведев, занимающий второе место в рейтинге ATP, в матче второго круга на турнире в Майами (США) сыграет с британцем Энди Марреем.

Ранее бывший украинский теннисист Александр Долгополов выступил против участия россиян в турнирах по теннису.

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