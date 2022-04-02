Звонарёва и Зигемунд вышли в финал теннисного турнира в Майами в парном разряде

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Россиянка Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в Майами (США).

В полуфинальном матче российско-немецкая пара обыграла россиянку Екатерину Александрову и китаянку Ян Чжаосюань. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:2, 13:11 в пользу Звонарёвой и Зигемунд. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В финале они сыграют с Вероникой Кудерметовой (Россия) и Элизе Мертенс (Бельгия). 

Призовой фонд турнира составляет более $8,5 млн. 

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки Даниила Медведева от поляка Хуберта Хуркача в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Майами.

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