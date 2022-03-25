Добраться до полуфинала: Медведев вновь станет первой ракеткой мира, если выиграет четыре матча на «Мастерсе» в Майами

Даниил Медведев начнёт выступление на «Мастерсе» в Майами со второго круга. Его соперником станет легендарный британец Энди Маррей. Если посеяный под первым номером россиянин преодолеет стартовый барьер и доберётся до полуфинала турнира, то сможет вновь возглавить рейтинг ATP. Ещё одним фаворитом соревнований считается Андрей Рублёв, выигравший 13 из последних 14 матчей в туре. В прошлом году он уступил здесь только будущему победителю поляку Хуберту Хуркачу.

Вторая попытка Медведева

Российские теннисисты продолжают выступление на кортах США. Из Индиан-Уэллса спортсмены перебрались в солнечный Майами. И если девушки уже вовсю выступают: Анна Калинская и Вера Звонарёва накануне пробились в третий круг, то у мужчин всё только начинается.

Для второй ракетки мира Даниила Медведева очередной «Мастерс» — отличная возможность вернуться на первую строчку рейтинга ATP. Серб Новак Джокович из-за отказа вакцинироваться пропускает турнир, не стал заявляться в Майами и Рафаэль Надаль. Испанец триумфально вернулся после повреждения, выиграв 20 матчей подряд. Впервые в этом году он уступил Тейлору Фритцу в финале на турнире в Индиан-Уэллсе.

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Но как выяснилось позднее, теннисист вышел на корт с травмой. У него обнаружили стрессовую трещину ребра и, по прогнозам врачей, уроженец Барселоны пропустит от четырёх до шести недель. Таким образом, помимо Майами, Надаль также не выступит в Монте-Карло и Барселоне, но может восстановиться к турнирам в Мадриде и Риме, которые пройдут в первой половине мая.

В отсутствие своих главных конкурентов Медведев в Майами становится одним из основных фаворитов соревнований. Но чтобы вернуть себе первую строчку мирового рейтинга, на которой Даниил продержался три недели, теннисисту необходимо добраться до полуфинала «Мастерса». Тогда он защитит свои 180 очков, заработанные в прошлом году, и добавит ещё 180 к уже имеющимся. Сейчас разница между ним и Джоковичем составляет 55 баллов, при этом 45 серб точно потеряет, поскольку не примет участия в турнире.

Задача выйти в полуфинал — вполне реальная для игрока такого уровня, как Медведев. Правда, на последнем турнире Даниил победил лишь дважды, что может свидетельствовать о его не лучшей форме. Плюс ко всему в этом сезоне сетка соревнований намного сложнее, чем в прошлом. Из-за пандемии коронавируса в 2021 году «Мастерс» в Индиан-Уэллсе был перенесён на осень, поэтому многие именитые спортсмены решили не лететь в США ради одного старта в Майами, предпочтя остаться в Европе.

В этот раз уже во втором круге Медведеву предстоит сыграть с экс-первой ракеткой мира Энди Марреем. На корте они встречались лишь раз: в 2019 году в Брисбене. Тогда в 1/16 финала сильнее оказался россиянин. Должен он брать верх и в этот раз. Хотя Андрей Чесноков не считает, что Даниил сильно превосходит своего соперника в классе.

«Маррей всегда опасен. В прошлом году он выдавал хорошие матчи: обыгрывал Алькараса, Синнера. Конечно, уровень не тот, когда он был в десятке. Но Энди нужно будет именно что обыграть. Если Медведев будет выглядеть как в Индиан-Уэллсе, то возникнут трудности. Матч будет непростой. Если Даня сыграет без глупых ошибок, так, как он умеет, победит. Хотя британец будет бороться за каждое очко, Медведеву нужно сильно постараться», — приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Если Медведев справится с Марреем, то в третьем круге встретится c Кристианом Гариным, Яном Леннардом Штруффом или Педро Мартинесом. А в 1/8 финала не исключено очередное противостояние с Роберто Баутистой Агутом, которому россиянин уступил в Майами в четвертьфинале в прошлом году.

Однако по мнению главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, сетка турнира вполне позволяет Даниилу вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

«До полуфинала точно должен доходить. При нормальной игре он это сделает. Встреча с Марреем во втором круге? Если Даня покажет свой нормальный теннис, то легко его пройдёт», — отметил специалист.

Непростая сетка Рублёва

Ещё одним фаворитом турнира в Майами считается Андрей Рублёв. В прошлом году он дошёл до полуфинала, уступив только будущему победителю соревнований поляку Хуберту Хуркачу. В этот раз россиянин настроен как минимум повторить тот результат. Начало сезона у пятой ракетки мира вообще задалось: после вылета в третьем круге на Australian Open он выиграл турниры в Марселе и Дубае. А в Индиан-Уэллсе добрался до полуфинала, где его победную серию прервал американец Тейлор Фритц.

Сетка «Мастерса» у Рублёва, как и у Медведева, не самая простая. Не исключена встреча с итальянцем Янником Синнером в 1/8 финала, а во втором круге Андрею играть с шоуменом Ником Кирьосом. Вопрос, хватит ли у спортсмена сил: этот турнир станет для него пятым за два месяца. Впрочем, Тарпищев больше переживает не за физическое состояние теннисиста.

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«Рублёву главное восстановиться в эмоциональном плане после неплохих двух недель. Кирьос во втором раунде — это непредсказуемый вариант. Ник может провалить игру, а может сыграть отлично. Надеемся, что Андрей сможет справиться», — сказал Тарпищев.

Карен Хачанов и Аслан Карацев, в отличие от своих партнёров по сборной России, начало года проводят не лучшим образом. Первый никак не может обрести стабильность, свидетельством чему в том числе стало поражение от Дженсона Бруксби. Второй и вовсе проиграл шесть из семи последних матчей и покинул топ-30 мирового рейтинга.

При этом Карацев в начале сезона сменил уже нескольких тренеров. В январе он расстался с белорусом Егором Яцыком и перешёл к испанцу Габриэлю Труильо-Солеру, а в марте начал сотрудничать с немцем Яном де Виттом, который раньше работал с Марреем, Жилем Симоном и Гаэлем Монфисом.

По мнению тренера Бориса Собкина, Аслана ждёт сложный год и на то есть объективные причины.

«Во-первых, это синдром второго сезона. Его игру хорошо изучили, а в туре есть много теннисистов, которые очень хорошо играют за счёт чужой силы. Во-вторых, расставание с тренером. В-третьих, его игра идёт хорошо, когда мощь сочетается с попаданием в корт. Мощь никуда не делась, но процент попадания сильно упал. Так что количество дестабилизирующих факторов уже подходит к критической массе. Ситуация непростая, и надо иметь чёткую стратегию, как из неё выходить», — приводит слова Собкина «Спорт-экспресс».

При этом оба спортсмена в Майами попали в число сеяных и начинают борьбу со второго круга. Хачанов сыграет с американцем Томми Полом, Карацев — с французом Уго Умбером.