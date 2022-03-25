Россиянка Калинская победила экс первую ракетку мира Плишкову на турнире WTA в Майами
Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Плишкова занимает восьмое место в рейтинге WTA, а в 2017 году становилась первой ракеткой мира. Она является финалисткой US Open и Уимблдона 2016-го и 2021-го годов.
Таким образом, Калинская пробилась в третий раунд турнира, где сыграет либо с итальянкой Лючией Бронцетти.
Ранее сообщалось, что Дарья Касаткина проиграла Александре Саснович во втором круге теннисного турнира в Майами.