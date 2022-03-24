Касаткина проиграла Саснович во втором круге теннисного турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от Александры Саснович из Белоруссии в матче 1/32 финала турнира категории WTA-1000 в американском Майами.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу белорусской теннисистки. Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.

Саснович в следующем раунде сыграет либо с соотечественницей Ариной Соболенко, либо с румынкой Ириной Бегу.

Напомним, что призовой фонд турнира в Майами составляет более $8,3 млн.

Ранее российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Робин Монтгомери и вышла во второй круг турнира в Майами.