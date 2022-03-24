Касаткина проиграла Саснович во втором круге теннисного турнира в Майами
- Gettyimages.ru
Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу белорусской теннисистки. Продолжительность матча составила 2 часа и 1 минуту.
Саснович в следующем раунде сыграет либо с соотечественницей Ариной Соболенко, либо с румынкой Ириной Бегу.
Напомним, что призовой фонд турнира в Майами составляет более $8,3 млн.
Ранее российская теннисистка Анна Калинская обыграла американку Робин Монтгомери и вышла во второй круг турнира в Майами.