Калинская обыграла американку Монтгомери и вышла во второй круг турнира в Майами

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Российская теннисистка Анна Калинская квалифицировалась во второй круг турнира категории WTA 1000 в Майами (США).

В матче первого круга россиянка обыграла представительницу США Робин Монтгомери. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу российской теннисистки. Продолжительность матча составила 2 часа 28 минут.

В следующем круге Калинская сыграет с Каролиной Плишковой из Чехии.

Напомним, что призовой фонд турнира в Майами составляет более $8,3 млн.

Ранее Звонарёва обыграла Дои и вышла во второй круг турнира в Майами.

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