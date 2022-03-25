Медведев сыграет с Марреем во втором круге теннисного турнира в Майами

Британец Энди Маррей пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Майами.

34-летний теннисист из Великобритании в матче первого круга переиграл в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 7:6, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Теперь во втором круге турнира Маррей сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (второй номер посева).

Ранее сообщалось, что россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.