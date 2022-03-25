Звонарёва вышла в третий круг турнира WTA в Майами

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Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Майами.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Особенно отечественная теннисистка превзошла соперницу при игре на второй подаче (71% выигранных очков против 39%) и на приёме (55% против 41%).

Таким образом, 37-летняя спортсменка вышла в третий раунд, где сыграет с Даниэль Коллинз из США, которая одолела венгерку Анну Бондарь.

Ранее сообщалось, что россиянка Анна Калинская победила экс первую ракетку мира Каролину Плишкову на турнире WTA в Майами.

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